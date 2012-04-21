Микаэль Сильвестр
№16
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 16:30
Вердер
1 : 2
Бавария
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
1
Бавария
2
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 21:30
Штутгарт
4 : 1
Вердер
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
4
Вердер
1
был в запасе
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
Вердер
2 : 2
Боруссия
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
2
Боруссия
2
был в запасе
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:30
Кельн
1 : 1
Вердер
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
1
Вердер
1
был в запасе
31.03.2012 31 марта 2012 сб 16:30
Вердер
0 : 3
Майнц
31.03.2012 31 марта 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
0
Майнц
3
был в запасе
24.03.2012 24 марта 2012 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Аугсбург
24.03.2012 24 марта 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
1
Аугсбург
1
был в запасе
17.03.2012 17 марта 2012 сб 17:30
Боруссия
1 : 0
Вердер
17.03.2012 17 марта 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия
1
Вердер
0
был в запасе
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:30
Вердер
3 : 0
Ганновер-96
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
3
Ганновер-96
0
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 17:30
Герта
1 : 0
Вердер
03.03.2012 03 марта 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Герта
1
Вердер
0
был в запасе
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 20:30
Вердер
0 : 1
Нюрнберг
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
0
Нюрнберг
1
был в запасе
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 17:30
Гамбург
1 : 3
Вердер
18.02.2012 18 февр. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
1
Вердер
3
был в запасе
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:30
Фрайбург
2 : 2
Вердер
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
2
Вердер
2
был в запасе
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 17:30
Вердер
1 : 1
Байер
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Байер
1
был в запасе
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
Кайзерслаутерн
0 : 0
Вердер
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 20:30
минуты: 29' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
0
Вердер
0
минуты: 29' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур