Даррен Флетчер
№24
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Суонси
1 : 2
Сток Сити
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Суонси
1
Сток Сити
2
был в запасе
05.05.2018 05 мая 2018 сб 14:30
Сток Сити
1 : 2
Кристал Пэлас
05.05.2018 05 мая 2018 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сток Сити
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:30
Ливерпуль
0 : 0
Сток Сити
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
0
Сток Сити
0
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 15:30
Сток Сити
1 : 1
Бернли
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
1
Бернли
1
был в запасе
16.04.2018 16 апр. 2018 пн 22:00
Вест Хэм
1 : 1
Сток Сити
16.04.2018 16 апр. 2018 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
1
Сток Сити
1
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 17:00
Сток Сити
1 : 2
Тоттенхэм
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 18:00
Сток Сити
1 : 2
Эвертон
17.03.2018 17 марта 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Сток Сити
1
Эвертон
2
был в запасе
12.03.2018 12 марта 2018 пн 23:00
Сток Сити
0 : 2
Манчестер Сити
12.03.2018 12 марта 2018 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Сток Сити
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 0
Сток Сити
03.03.2018 03 марта 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Саутгемптон
0
Сток Сити
0
был в запасе
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 18:00
Сток Сити
1 : 1
Брайтон & Хов
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
31.01.2018 31 янв. 2018 ср 23:00
Сток Сити
0 : 0
Уотфорд
31.01.2018 31 янв. 2018 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Сток Сити
0
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:00
Сток Сити
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Сток Сити
2
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
15.01.2018 15 янв. 2018 пн 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Сток Сити
15.01.2018 15 янв. 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
01.01.2018 01 янв. 2018 пн 18:00
Сток Сити
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
01.01.2018 01 янв. 2018 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Сток Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 18:00
Челси
5 : 0
Сток Сити
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
5
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
Сток Сити
26.12.2017 26 дек. 2017 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 18:00
Сток Сити
3 : 1
Вест Бромвич
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Сток Сити
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:00
Сток Сити
0 : 3
Вест Хэм
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сток Сити
0
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 22:45
Бернли
1 : 0
Сток Сити
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:00
Тоттенхэм
5 : 1
Сток Сити
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
5
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур