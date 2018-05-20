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Олимпиада
Коронавирус
Джузеппе Росси
№25
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
20.05.2018
20 мая 2018
вс
16:00
Дженоа
1 : 2
Торино
20.05.2018
20 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Торино
2
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:00
Беневенто
1 : 0
Дженоа
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Дженоа
0
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
Дженоа
2 : 3
Фиорентина
64'
64'
64'
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
64'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Аталанта
3 : 1
Дженоа
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Аталанта
3
Дженоа
1
был в запасе
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
Дженоа
3 : 1
Верона
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3
Верона
1
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Рома
2 : 1
Дженоа
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2
Дженоа
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Дженоа
1 : 0
Кротоне
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Кротоне
0
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:45
Сампдория
0 : 0
Дженоа
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0
Дженоа
0
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Дженоа
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
1
Дженоа
0
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
Дженоа
0 : 1
Милан
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Милан
1
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Дженоа
1 : 0
Сассуоло
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
1
Сассуоло
0
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Дженоа
1 : 0
Беневенто
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1
Беневенто
0
был в запасе