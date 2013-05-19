Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Пол Скоулз
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
46
Рост
171
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Вест Бромвич
5 : 5
Манчестер Юнайтед
83'
83'
83'
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Бромвич
5
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
12.05.2013
12 мая 2013
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Суонси
12.05.2013
12 мая 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
2
Суонси
1
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Челси
05.05.2013
05 мая 2013
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
0
Челси
1
был в запасе
01.01.2013
01 янв. 2013
вт
18:00
Уиган Атлетик
0 : 4
Манчестер Юнайтед
01.01.2013
01 янв. 2013
вт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Вест Бромвич
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
2
Вест Бромвич
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 3
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
16:30
Суонси
1 : 1
Манчестер Юнайтед
90'
90'
90'
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
16:30
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Суонси
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Сандерленд
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3
Сандерленд
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
16:30
Манчестер Сити
2 : 3
Манчестер Юнайтед
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
55'
55'
55'
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:30
Норвич Сити
1 : 0
Манчестер Юнайтед
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:30
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Норвич Сити
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
20:30
Астон Вилла
2 : 3
Манчестер Юнайтед
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
20:30
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
15:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Арсенал
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
2
Арсенал
1
был в запасе
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
19:00
Челси
2 : 3
Манчестер Юнайтед
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Челси
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
4 : 2
Сток Сити
40'
40'
40'
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
4
Сток Сити
2
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Манчестер Юнайтед
90'
90'
90'
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 3
Тоттенхэм
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
2
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
15:30
Ливерпуль
1 : 2
Манчестер Юнайтед
59'
59'
59'
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
15:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Уиган Атлетик
51'
51'
51'
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
51'
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
18:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Показать все игры