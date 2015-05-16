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Неманья Видич
№15
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:00
Интер
1 : 2
Ювентус
40'
40'
40'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
10.05.2015
10 мая 2015
вс
21:45
Лацио
1 : 2
Интер
10.05.2015
10 мая 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
Интер
0 : 0
Кьево
03.05.2015
03 мая 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
Удинезе
1 : 2
Интер
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
Интер
2 : 1
Рома
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
21:45
Интер
0 : 0
Милан
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
0
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:45
Верона
0 : 3
Интер
76'
76'
76'
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
30'
30'
30'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2015
08 марта 2015
вс
22:45
Наполи
2 : 2
Интер
08.03.2015
08 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
2
Интер
2
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
20:15
Интер
0 : 1
Фиорентина
50'
50'
50'
01.03.2015
01 марта 2015
вс
20:15
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 4
Интер
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1
Интер
4
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
14:30
Сассуоло
3 : 1
Интер
66'
66'
66'
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
14:30
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
3
Интер
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Интер
0 : 1
Торино
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
Эмполи
0 : 0
Интер
86'
86'
86'
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0
Интер
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:30
Интер
3 : 1
Дженоа
88'
88'
88'
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:30
88'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
23:00
Ювентус
1 : 1
Интер
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1
Интер
1
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
22:45
Интер
2 : 2
Лацио
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2
Лацио
2
был в запасе
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
Кьево
0 : 2
Интер
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0
Интер
2
был в запасе
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
22:45
Интер
1 : 2
Удинезе
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
1
Удинезе
2
был в запасе
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
22:45
Милан
1 : 1
Интер
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1
Интер
1
был в запасе
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