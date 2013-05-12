Луи Саа
№28
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
Лацио
2 : 0
Сампдория
12.05.2013 12 мая 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
2
Сампдория
0
был в запасе
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Интер
1 : 3
Лацио
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
1
Лацио
3
был в запасе
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Парма
0 : 0
Лацио
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0
Лацио
0
был в запасе
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:45
Удинезе
1 : 0
Лацио
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1
Лацио
0
был в запасе
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 21:45
Лацио
0 : 2
Ювентус
15.04.2013 15 апр. 2013 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
0
Ювентус
2
был в запасе
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 21:45
Рома
1 : 1
Лацио
08.04.2013 08 апр. 2013 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1
Лацио
1
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Лацио
2 : 1
Катания
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
2
Катания
1
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 30 тур
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:45
Торино
1 : 0
Лацио
17.03.2013 17 марта 2013 вс 22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1
Лацио
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
Лацио
0 : 2
Фиорентина
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
0
Фиорентина
2
был в запасе
02.03.2013 02 марта 2013 сб 22:45
Милан
3 : 0
Лацио
02.03.2013 02 марта 2013 сб 22:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Лацио
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
Лацио
2 : 0
Пескара
25.02.2013 25 февр. 2013 пн 22:59
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
2
Пескара
0
был в запасе
18.02.2013 18 февр. 2013 пн 22:45
Сиена
3 : 0
Лацио
18.02.2013 18 февр. 2013 пн 22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сиена
3
Лацио
0
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 22:45
Лацио
1 : 1
Наполи
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 22:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Наполи
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур