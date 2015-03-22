Рио Фердинанд
№5
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Эвертон
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Эвертон
2
был в запасе
07.03.2015 07 марта 2015 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Тоттенхэм
07.03.2015 07 марта 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
Сандерленд
0 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
70'
70'
70'
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Сандерленд
0
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
Манчестер Юнайтед
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Суонси
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Суонси
1
был в запасе
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Кристал Пэлас
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 20:30
Арсенал
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
26'
26'
26'
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Вест Бромвич
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Вест Бромвич
2
был в запасе
15.12.2014 15 дек. 2014 пн 23:00
Эвертон
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2014 15 дек. 2014 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Бернли
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Бернли
0
был в запасе
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
Суонси
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Лестер Сити
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Лестер Сити
2
был в запасе
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 23:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Астон Вилла
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Астон Вилла
0
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:30
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
Ливерпуль
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Ливерпуль
3
был в запасе
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 18:15
Вест Хэм
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
05.10.2014 05 окт. 2014 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Саутгемптон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 14:45
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
Сток Сити
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 14:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Сандерленд
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур