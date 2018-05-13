Патрис Эвра
№27
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
175
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Вест Хэм
3 : 1
Эвертон
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3
Эвертон
1
был в запасе
10.05.2018 10 мая 2018 чт 21:45
Вест Хэм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
10.05.2018 10 мая 2018 чт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
05.05.2018 05 мая 2018 сб 17:00
Лестер Сити
0 : 2
Вест Хэм
05.05.2018 05 мая 2018 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Лестер Сити
0
Вест Хэм
2
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:15
Вест Хэм
1 : 4
Манчестер Сити
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 15:30
Арсенал
4 : 1
Вест Хэм
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
4
Вест Хэм
1
был в запасе
16.04.2018 16 апр. 2018 пн 22:00
Вест Хэм
1 : 1
Сток Сити
16.04.2018 16 апр. 2018 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм
1
Сток Сити
1
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 18:30
Челси
1 : 1
Вест Хэм
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Челси
1
Вест Хэм
1
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 17:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
31.03.2018 31 марта 2018 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
был в запасе
10.03.2018 10 марта 2018 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 3
Бернли
10.03.2018 10 марта 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вест Хэм
0
Бернли
3
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 18:00
Суонси
4 : 1
Вест Хэм
03.03.2018 03 марта 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Суонси
4
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:00
Ливерпуль
4 : 1
Вест Хэм
24.02.2018 24 февр. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
4
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 18:00
Вест Хэм
2 : 0
Уотфорд
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Уотфорд
0
был в запасе