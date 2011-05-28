Эдвин ван дер Сар
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
50
Рост
197
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2011 28 мая 2011 сб 21:45
Барселона
3 : 1
Манчестер Юнайтед
28.05.2011 28 мая 2011 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, Финал
Барселона
3
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, Финал
04.05.2011 04 мая 2011 ср 21:45
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Шальке-04
04.05.2011 04 мая 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
4
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/2 финала
26.04.2011 26 апр. 2011 вт 21:45
Шальке-04
0 : 2
Манчестер Юнайтед
26.04.2011 26 апр. 2011 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Шальке-04
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/2 финала
12.04.2011 12 апр. 2011 вт 21:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Челси
12.04.2011 12 апр. 2011 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
06.04.2011 06 апр. 2011 ср 21:45
Челси
0 : 1
Манчестер Юнайтед
82'
82'
82'
06.04.2011 06 апр. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Челси
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
15.03.2011 15 марта 2011 вт 22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Марсель
15.03.2011 15 марта 2011 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
23.02.2011 23 февр. 2011 ср 22:45
Марсель
0 : 0
Манчестер Юнайтед
23.02.2011 23 февр. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Марсель
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала