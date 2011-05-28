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Эдвин ван дер Сар
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
50
Рост
197
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.05.2011
28 мая 2011
сб
21:45
Барселона
3 : 1
Манчестер Юнайтед
28.05.2011
28 мая 2011
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, Финал
Барселона
3
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, Финал
04.05.2011
04 мая 2011
ср
21:45
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Шальке-04
04.05.2011
04 мая 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
4
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/2 финала
26.04.2011
26 апр. 2011
вт
21:45
Шальке-04
0 : 2
Манчестер Юнайтед
26.04.2011
26 апр. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Шальке-04
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/2 финала
12.04.2011
12 апр. 2011
вт
21:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Челси
12.04.2011
12 апр. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
06.04.2011
06 апр. 2011
ср
21:45
Челси
0 : 1
Манчестер Юнайтед
82'
82'
82'
06.04.2011
06 апр. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Челси
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
15.03.2011
15 марта 2011
вт
22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Марсель
15.03.2011
15 марта 2011
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
23.02.2011
23 февр. 2011
ср
22:45
Марсель
0 : 0
Манчестер Юнайтед
23.02.2011
23 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Марсель
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала