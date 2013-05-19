Джейми Каррагер
№23
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Ливерпуль
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Ливерпуль
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
12.05.2013 12 мая 2013 вс 17:00
Фулхэм
1 : 3
Ливерпуль
12.05.2013 12 мая 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Фулхэм
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
05.05.2013 05 мая 2013 вс 15:30
Ливерпуль
0 : 0
Эвертон
05.05.2013 05 мая 2013 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 6
Ливерпуль
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Ливерпуль
6
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 18:00
Ливерпуль
2 : 2
Челси
64'
64'
64'
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
2
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
Рединг
0 : 0
Ливерпуль
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Рединг
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 15:30
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Ливерпуль
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
31.03.2013 31 марта 2013 вс 15:30
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
31.03.2013 31 марта 2013 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Астон Вилла
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
10.03.2013 10 марта 2013 вс 19:00
Ливерпуль
3 : 2
Тоттенхэм
83'
83'
83'
10.03.2013 10 марта 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ливерпуль
3
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:30
Уиган Атлетик
0 : 4
Ливерпуль
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Уиган Атлетик
0
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 18:00
Ливерпуль
5 : 0
Суонси
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
5
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
11.02.2013 11 февр. 2013 пн 22:59
Ливерпуль
0 : 2
Вест Бромвич
11.02.2013 11 февр. 2013 пн 22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ливерпуль
0
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 19:00
Манчестер Сити
2 : 2
Ливерпуль
57'
57'
57'
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Сити
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
30.01.2013 30 янв. 2013 ср 22:45
Арсенал
2 : 2
Ливерпуль
30.01.2013 30 янв. 2013 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
2
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
Ливерпуль
5 : 0
Норвич Сити
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Ливерпуль
5
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 16:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Ливерпуль
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
1
был в запасе
02.01.2013 02 янв. 2013 ср 22:45
Ливерпуль
3 : 0
Сандерленд
02.01.2013 02 янв. 2013 ср 22:45
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ливерпуль
3
Сандерленд
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
30.12.2012 30 дек. 2012 вс 19:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
Ливерпуль
30.12.2012 30 дек. 2012 вс 19:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Ливерпуль
3
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 22:45
Сток Сити
3 : 1
Ливерпуль
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Сток Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 20:30
Ливерпуль
4 : 0
Фулхэм
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 20:30
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
4
Фулхэм
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур