Альваро Арбелоа
№5
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
180
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 5
Арсенал
90'
90'
90'
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 20:30
минуты: 7' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1
Арсенал
5
минуты: 7' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 1
Мидлсбро
90'
90'
90'
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 7' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вест Хэм
1
Мидлсбро
1
минуты: 7' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 18:00
Вест Хэм
0 : 3
Саутгемптон
72'
72'
72'
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вест Хэм
0
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур