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Фабио Аурелио
№6
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
175
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.05.2012
01 мая 2012
вт
21:45
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
01.05.2012
01 мая 2012
вт
21:45
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
22:00
Блэкберн
2 : 3
Ливерпуль
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Блэкберн
2
Ливерпуль
3
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Ливерпуль
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
0
был в запасе
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
Ливерпуль
1 : 2
Уиган Атлетик
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Ливерпуль
1
Уиган Атлетик
2
был в запасе
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:59
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Ливерпуль
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3
Ливерпуль
2
был в запасе
06.02.2012
06 февр. 2012
пн
22:59
Ливерпуль
0 : 0
Тоттенхэм
06.02.2012
06 февр. 2012
пн
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ливерпуль
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
Ливерпуль
0 : 0
Сток Сити
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Ливерпуль
0
Сток Сити
0
был в запасе