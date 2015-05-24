Стивен Джеррард
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Сток Сити
6 : 1
Ливерпуль
70'
70'
70'
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
70'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Сток Сити
6
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 19:30
Ливерпуль
1 : 3
Кристал Пэлас
16.05.2015 16 мая 2015 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Челси
1 : 1
Ливерпуль
44'
44'
44'
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
44'
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Челси
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
79'
87'
17'
79'
87'
79'
87'
17'
79'
87'
17'
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
79'
87'
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ливерпуль
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:30
Ливерпуль
1 : 2
Манчестер Юнайтед
47'
47'
47'
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
16.03.2015 16 марта 2015 пн 23:00
Суонси
0 : 1
Ливерпуль
16.03.2015 16 марта 2015 пн 23:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Суонси
0
Ливерпуль
1
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 23:00
Ливерпуль
3 : 2
Тоттенхэм
53'
60'
53'
60'
53'
60'
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 23:00
53'
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ливерпуль
3
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:30
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 15:45
Сандерленд
0 : 1
Ливерпуль
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 15:45
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Сандерленд
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Ливерпуль
2 : 2
Лестер Сити
17', 40'
90'
17', 40'
17', 40'
90'
17', 40'
90'
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
17', 40'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ливерпуль
2
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
29.12.2014 29 дек. 2014 пн 23:00
Ливерпуль
4 : 1
Суонси
29.12.2014 29 дек. 2014 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Ливерпуль
4
Суонси
1
был в запасе
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Бернли
0 : 1
Ливерпуль
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Бернли
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 19:00
Ливерпуль
2 : 2
Арсенал
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Ливерпуль
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 16:30
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Ливерпуль
84'
84'
84'
14.12.2014 14 дек. 2014 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
3
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Ливерпуль
0 : 0
Сандерленд
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
0
Сандерленд
0
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
Лестер Сити
1 : 3
Ливерпуль
54'
65'
54'
65'
54'
65'
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
54'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Лестер Сити
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
Ливерпуль
1 : 0
Сток Сити
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 18:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Ливерпуль
1
Сток Сити
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Ливерпуль
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 15:45
Ливерпуль
1 : 2
Челси
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ливерпуль
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур