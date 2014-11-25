Йон-Арне Риисе
№6
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Возраст
40
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2014 25 нояб. 2014 вт 22:45
АПОЭЛ
0 : 4
Барселона
25.11.2014 25 нояб. 2014 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
АПОЭЛ
0
Барселона
4
был в запасе
21.10.2014 21 окт. 2014 вт 21:45
АПОЭЛ
0 : 1
ПСЖ
21.10.2014 21 окт. 2014 вт 21:45
минуты: 41' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
0
ПСЖ
1
минуты: 41' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур