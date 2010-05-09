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Стив Финнан
№16
Защитник
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Команда
Возраст
45
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
Сезон:
2009/2010
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Эвертон
1 : 0
Портсмут
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Эвертон
1
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
Портсмут
3 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Портсмут
3
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Портсмут
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
2
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Портсмут
0 : 5
Челси
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Портсмут
0
Челси
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
Портсмут
3 : 2
Халл Сити
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3
Халл Сити
2
был в запасе
15.03.2010
15 марта 2010
пн
23:00
Ливерпуль
4 : 1
Портсмут
15.03.2010
15 марта 2010
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
4
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
Портсмут
1 : 2
Бирмингем Сити
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Портсмут
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Портсмут
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бернли
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
20:30
Портсмут
1 : 2
Сток Сити
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Портсмут
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
22:45
Портсмут
1 : 1
Сандерленд
23'
23'
23'
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Портсмут
1
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Портсмут
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
5
Портсмут
0
был в запасе
03.02.2010
03 февр. 2010
ср
23:00
Фулхэм
1 : 0
Портсмут
03.02.2010
03 февр. 2010
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
16:30
Манчестер Сити
2 : 0
Портсмут
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
16:30
минуты: 28' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
2
Портсмут
0
минуты: 28' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
22:45
Портсмут
1 : 1
Вест Хэм
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Портсмут
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
30.12.2009
30 дек. 2009
ср
22:45
Портсмут
1 : 4
Арсенал
30.12.2009
30 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Портсмут
1
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
16:00
Вест Хэм
2 : 0
Портсмут
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
15:45
Портсмут
2 : 0
Ливерпуль
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Портсмут
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
Челси
2 : 1
Портсмут
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
2
Портсмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Сандерленд
1 : 1
Портсмут
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд
1
Портсмут
1
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
Портсмут
2 : 0
Бернли
79'
79'
79'
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Портсмут
2
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
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