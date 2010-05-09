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Коронавирус
Крейг Фэган
№39
Нападающий
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Команда
Брэдфорд Сити
Возраст
38
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Халл Сити
0 : 0
Ливерпуль
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0
Ливерпуль
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
03.05.2010
03 мая 2010
пн
15:30
Уиган Атлетик
2 : 2
Халл Сити
03.05.2010
03 мая 2010
пн
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Уиган Атлетик
2
Халл Сити
2
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
Халл Сити
0 : 1
Сандерленд
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Халл Сити
0
Сандерленд
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
21:45
Халл Сити
0 : 2
Астон Вилла
66'
66'
66'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Халл Сити
0
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Халл Сити
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Бирмингем Сити
0
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Халл Сити
1 : 4
Бернли
63'
63'
63'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Халл Сити
1
Бернли
4
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
Сток Сити
2 : 0
Халл Сити
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сток Сити
2
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Халл Сити
2 : 0
Фулхэм
48'
48'
48'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
48'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Халл Сити
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
Портсмут
3 : 2
Халл Сити
20.03.2010
20 марта 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Портсмут
3
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
13.03.2010
13 марта 2010
сб
20:30
Халл Сити
1 : 2
Арсенал
13.03.2010
13 марта 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Халл Сити
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
53'
26'
53'
26'
53'
26'
20.02.2010
20 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
23:00
Блэкберн
1 : 0
Халл Сити
10.02.2010
10 февр. 2010
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Блэкберн
1
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Халл Сити
2 : 1
Манчестер Сити
47'
47'
47'
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Халл Сити
2
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
02.02.2010
02 февр. 2010
вт
22:45
Халл Сити
1 : 1
Челси
02.02.2010
02 февр. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Халл Сити
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
18:00
Халл Сити
2 : 2
Вулверхэмптон
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Халл Сити
2
Вулверхэмптон
2
был в запасе
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Халл Сити
79'
79'
79'
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
4
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
Тоттенхэм
0 : 0
Халл Сити
86'
86'
86'
16.01.2010
16 янв. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
29.12.2009
29 дек. 2009
вт
23:00
Болтон
2 : 2
Халл Сити
29.12.2009
29 дек. 2009
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Болтон
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
27.12.2009
27 дек. 2009
вс
19:00
Халл Сити
1 : 3
Манчестер Юнайтед
59'
59'
59'
27.12.2009
27 дек. 2009
вс
19:00
59'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Халл Сити
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
20:30
Арсенал
3 : 0
Халл Сити
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
3
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
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