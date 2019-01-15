Дэвид Джонс
№3
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Возраст
36
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
Лутон Таун
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лутон Таун
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
был в запасе