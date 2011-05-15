Ли Бойер
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
Бирмингем Сити
0 : 2
Фулхэм
15.05.2011 15 мая 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 50'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Бирмингем Сити
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 50' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Бирмингем Сити
45'
73'
45'
73'
45'
73'
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:00
45'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
01.05.2011 01 мая 2011 вс 14:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2011 01 мая 2011 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Бирмингем Сити
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
Ливерпуль
5 : 0
Бирмингем Сити
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
5
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 21:45
Челси
3 : 1
Бирмингем Сити
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Челси
3
Бирмингем Сити
1
был в запасе
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
Бирмингем Сити
2 : 0
Сандерленд
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Бирмингем Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 17:00
Блэкберн
1 : 1
Бирмингем Сити
32'
32'
32'
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 17:00
32'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкберн
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Болтон
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Бирмингем Сити
2
Болтон
1
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
09.03.2011 09 марта 2011 ср 23:00
Эвертон
1 : 1
Бирмингем Сити
09.03.2011 09 марта 2011 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
05.03.2011 05 марта 2011 сб 15:45
Бирмингем Сити
1 : 3
Вест Бромвич
51'
51'
51'
05.03.2011 05 марта 2011 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Бирмингем Сити
1
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 22:45
Бирмингем Сити
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2011 15 февр. 2011 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Бирмингем Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Сток Сити
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Бирмингем Сити
1
Сток Сити
0
был в запасе
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 16:30
Вест Хэм
0 : 1
Бирмингем Сити
06.02.2011 06 февр. 2011 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Хэм
0
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
Бирмингем Сити
2 : 2
Манчестер Сити
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Бирмингем Сити
2
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Бирмингем Сити
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Юнайтед
5
Бирмингем Сити
0
был в запасе
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 15:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Астон Вилла
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 15:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Бирмингем Сити
1
Астон Вилла
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 20:30
Бирмингем Сити
0 : 3
Арсенал
01.01.2011 01 янв. 2011 сб 20:30
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Бирмингем Сити
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 23:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
89'
29'
89'
29'
89'
29'
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 23:00
89'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Бирмингем Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 16:30
Вулверхэмптон
1 : 0
Бирмингем Сити
12.12.2010 12 дек. 2010 вс 16:30
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
1
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 18:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Тоттенхэм
04.12.2010 04 дек. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Бирмингем Сити
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур