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Олимпиада
Коронавирус
Джеймс Коллинс
№39
Защитник
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Команда
Ипсвич Таун
Возраст
37
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Вест Хэм
3 : 1
Эвертон
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3
Эвертон
1
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 3
Бернли
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вест Хэм
0
Бернли
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 1
Вест Хэм
43'
43'
43'
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
4
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 0
Уотфорд
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Уотфорд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:00
Брайтон & Хов
3 : 1
Вест Хэм
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Брайтон & Хов
3
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
30.01.2018
30 янв. 2018
вт
22:45
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
30.01.2018
30 янв. 2018
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 1
Борнмут
31'
31'
31'
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
1
Борнмут
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 4
Вест Хэм
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Вест Хэм
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
18:00
Борнмут
3 : 3
Вест Хэм
7'
55'
7'
55'
7'
55'
26.12.2017
26 дек. 2017
вт
18:00
7'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Борнмут
3
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:00
Сток Сити
0 : 3
Вест Хэм
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Сток Сити
0
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
23:00
Вест Хэм
0 : 0
Арсенал
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Хэм
0
Арсенал
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Вест Хэм
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Бромвич
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
22:00
Вест Хэм
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вест Хэм
2
Хаддерсфилд Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Вест Хэм
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
4
Вест Хэм
0
был в запасе