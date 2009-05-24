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Калум Дэвенпорт
№0
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
193
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Сандерленд
2 : 3
Челси
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Сандерленд
2
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2009
18 мая 2009
пн
22:00
Портсмут
3 : 1
Сандерленд
18.05.2009
18 мая 2009
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Портсмут
3
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
Болтон
0 : 0
Сандерленд
09.05.2009
09 мая 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
0
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
Сандерленд
0 : 2
Эвертон
32'
32'
32'
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
Сандерленд
1 : 0
Халл Сити
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сандерленд
1
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
Сандерленд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сандерленд
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
18:00
Сандерленд
1 : 1
Тоттенхэм
07.03.2009
07 марта 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сандерленд
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
03.03.2009
03 марта 2009
вт
23:00
Ливерпуль
2 : 0
Сандерленд
03.03.2009
03 марта 2009
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
2
Сандерленд
0
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
18:00
Арсенал
0 : 0
Сандерленд
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
0
Сандерленд
0
был в запасе
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
16:00
Портсмут
1 : 4
Вест Хэм
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Портсмут
1
Вест Хэм
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 1
Астон Вилла
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Челси
1 : 1
Вест Хэм
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
08.12.2008
08 дек. 2008
пн
23:00
Вест Хэм
0 : 2
Тоттенхэм
08.12.2008
08 дек. 2008
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
01.12.2008
01 дек. 2008
пн
23:00
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм
01.12.2008
01 дек. 2008
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
0
Вест Хэм
0
был в запасе
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
19:00
Сандерленд
0 : 1
Вест Хэм
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сандерленд
0
Вест Хэм
1
был в запасе