Калум Дэвенпорт
№0
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
193
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
Сандерленд
2 : 3
Челси
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Сандерленд
2
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2009 18 мая 2009 пн 22:00
Портсмут
3 : 1
Сандерленд
18.05.2009 18 мая 2009 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Портсмут
3
Сандерленд
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
Болтон
0 : 0
Сандерленд
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
0
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
Сандерленд
0 : 2
Эвертон
32'
32'
32'
03.05.2009 03 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сандерленд
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 17:00
Сандерленд
1 : 0
Халл Сити
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Сандерленд
1
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
Сандерленд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Сандерленд
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
07.03.2009 07 марта 2009 сб 18:00
Сандерленд
1 : 1
Тоттенхэм
07.03.2009 07 марта 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сандерленд
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
03.03.2009 03 марта 2009 вт 23:00
Ливерпуль
2 : 0
Сандерленд
03.03.2009 03 марта 2009 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
2
Сандерленд
0
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 18:00
Арсенал
0 : 0
Сандерленд
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
0
Сандерленд
0
был в запасе
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 16:00
Портсмут
1 : 4
Вест Хэм
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Портсмут
1
Вест Хэм
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 20:30
Вест Хэм
0 : 1
Астон Вилла
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
Челси
1 : 1
Вест Хэм
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Челси
1
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
08.12.2008 08 дек. 2008 пн 23:00
Вест Хэм
0 : 2
Тоттенхэм
08.12.2008 08 дек. 2008 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
01.12.2008 01 дек. 2008 пн 23:00
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм
01.12.2008 01 дек. 2008 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
0
Вест Хэм
0
был в запасе
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 19:00
Сандерленд
0 : 1
Вест Хэм
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Сандерленд
0
Вест Хэм
1
был в запасе