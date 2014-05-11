Мэттью Этерингтон
№26
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Вест Бромвич
1 : 2
Сток Сити
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Бромвич
1
Сток Сити
2
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
Сток Сити
4 : 1
Фулхэм
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сток Сити
4
Фулхэм
1
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:30
Челси
3 : 0
Сток Сити
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Челси
3
Сток Сити
0
был в запасе
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
Сток Сити
1 : 0
Халл Сити
29.03.2014 29 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
1
Халл Сити
0
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
Сток Сити
3 : 1
Вест Хэм
15.03.2014 15 марта 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сток Сити
3
Вест Хэм
1
был в запасе
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
Норвич Сити
1 : 1
Сток Сити
08.03.2014 08 марта 2014 сб 18:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Норвич Сити
1
Сток Сити
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
Сток Сити
1 : 0
Арсенал
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сток Сити
1
Арсенал
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Сток Сити
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Манчестер Сити
1
Сток Сити
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:10
Сток Сити
3 : 5
Ливерпуль
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 19:10
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Сток Сити
3
Ливерпуль
5
был в запасе
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 19:00
Тоттенхэм
3 : 0
Сток Сити
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Тоттенхэм
3
Сток Сити
0
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
Сток Сити
2 : 0
Сандерленд
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сток Сити
2
Сандерленд
0
был в запасе
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:10
Суонси
3 : 3
Сток Сити
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 19:10
минуты: 55' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Суонси
3
Сток Сити
3
минуты: 55' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Сток Сити
1 : 1
Саутгемптон
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Сток Сити
1
Саутгемптон
1
был в запасе
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
Сток Сити
0 : 0
Вест Бромвич
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Сток Сити
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
Фулхэм
1 : 0
Сток Сити
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Фулхэм
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:30
Арсенал
3 : 1
Сток Сити
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Арсенал
3
Сток Сити
1
был в запасе
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
Сток Сити
0 : 0
Манчестер Сити
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сток Сити
0
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Сток Сити
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
0
Сток Сити
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 17:00
Сток Сити
2 : 1
Кристал Пэлас
24.08.2013 24 авг. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сток Сити
2
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 14:45
Ливерпуль
1 : 0
Сток Сити
17.08.2013 17 авг. 2013 сб 14:45
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Ливерпуль
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур