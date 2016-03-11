Антон Фердинанд
№35
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:55
Рединг
0 : 2
Кристал Пэлас
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:55
был в запасе
Англия. Кубок, 1/4 финала
Рединг
0
Кристал Пэлас
2
был в запасе
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 18:00
Рединг
3 : 1
Вест Бромвич
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Рединг
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
Рединг
5 : 2
Хаддерсфилд Таун
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
5
Хаддерсфилд Таун
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала