Ярослав Фойе
№3
Защитник
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Команда
Тромсе
Возраст
33
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
Тромсе
0 : 2
Тоттенхэм
90'
90'
90'
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Тромсе
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
Тромсе
0 : 1
Анжи
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Тромсе
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 19:00
Анжи
1 : 0
Тромсе
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Анжи
1
Тромсе
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
Тромсе
1 : 1
Шериф
47'
47'
47'
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Тромсе
1
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
Тоттенхэм
3 : 0
Тромсе
76'
76'
76'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Тоттенхэм
3
Тромсе
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур