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Коронавирус
Николя Анелька
№39
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
Астон Вилла
4 : 3
Вест Бромвич
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 26'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Астон Вилла
4
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 26' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
20.01.2014
20 янв. 2014
пн
22:59
Вест Бромвич
1 : 1
Эвертон
20.01.2014
20 янв. 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Бромвич
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Вест Бромвич
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Бромвич
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
15:45
Вест Хэм
3 : 3
Вест Бромвич
40', 45'
40', 45'
40', 45'
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
15:45
40', 45'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Хэм
3
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
25.11.2013
25 нояб. 2013
пн
22:59
Вест Бромвич
2 : 2
Астон Вилла
25.11.2013
25 нояб. 2013
пн
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Бромвич
2
Астон Вилла
2
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
17:00
Ливерпуль
4 : 1
Вест Бромвич
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ливерпуль
4
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Сток Сити
0 : 0
Вест Бромвич
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Сток Сити
0
Вест Бромвич
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Арсенал
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Бромвич
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Фулхэм
1 : 1
Вест Бромвич
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Фулхэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
15:30
Вест Бромвич
0 : 2
Суонси
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Бромвич
0
Суонси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 1
Саутгемптон
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Бромвич
0
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур