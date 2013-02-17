Эль-Хаджи Диуф
№21
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
Манчестер Сити
4 : 0
Лидс
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Сити
4
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала