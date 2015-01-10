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Коронавирус
Рикардо Важ Те
№12
Нападающий
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Команда
Акхисар Беледиеспор
Возраст
34
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Суонси
1 : 1
Вест Хэм
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Суонси
1
Вест Хэм
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
Эвертон
2 : 1
Вест Хэм
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
14:45
Вест Хэм
2 : 1
Манчестер Сити
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Хэм
2
Манчестер Сити
1
был в запасе
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Бернли
1 : 3
Вест Хэм
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Бернли
1
Вест Хэм
3
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Вест Хэм
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
2
Вест Хэм
1
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
Вест Хэм
3 : 1
Ливерпуль
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Хэм
3
Ливерпуль
1
был в запасе
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
22:00
Халл Сити
2 : 2
Вест Хэм
15.09.2014
15 сент. 2014
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Халл Сити
2
Вест Хэм
2
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 3
Саутгемптон
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
1
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Вест Хэм
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 1
Тоттенхэм
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур