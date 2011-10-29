Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Рикардо Гарднер
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
Суонси
3 : 1
Болтон
45'
48'
45'
48'
45'
48'
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Суонси
3
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
Болтон
0 : 2
Сандерленд
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 53' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Болтон
0
Сандерленд
2
минуты: 53' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
Уиган Атлетик
1 : 3
Болтон
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Уиган Атлетик
1
Болтон
3
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
15:30
Болтон
1 : 5
Челси
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Болтон
1
Челси
5
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
Арсенал
3 : 0
Болтон
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Арсенал
3
Болтон
0
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
Болтон
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Болтон
4
был в запасе