Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Джей-Ллойд Самуэль
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Болтон
2 : 1
Бирмингем Сити
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Болтон
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Болтон
01.05.2010
01 мая 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Болтон
0
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
Болтон
2 : 2
Портсмут
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Болтон
2
Портсмут
2
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
Сток Сити
1 : 2
Болтон
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Сток Сити
1
Болтон
2
был в запасе
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
22:00
Челси
1 : 0
Болтон
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
1
Болтон
0
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
Болтон
0 : 1
Астон Вилла
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Болтон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:30
Болтон
0 : 4
Манчестер Юнайтед
38'
38'
38'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:30
38'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Болтон
0
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
Сандерленд
4 : 0
Болтон
09.03.2010
09 марта 2010
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Сандерленд
4
Болтон
0
был в запасе
17.02.2010
17 февр. 2010
ср
22:45
Уиган Атлетик
0 : 0
Болтон
17.02.2010
17 февр. 2010
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Уиган Атлетик
0
Болтон
0
был в запасе
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
22:45
Манчестер Сити
2 : 0
Болтон
09.02.2010
09 февр. 2010
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Болтон
0
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Болтон
0 : 0
Фулхэм
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Болтон
0
Фулхэм
0
был в запасе
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
Болтон
1 : 0
Бернли
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Болтон
1
Бернли
0
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
22:45
Арсенал
4 : 2
Болтон
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
4
Болтон
2
был в запасе
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
17:00
Бернли
1 : 1
Болтон
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
1
Болтон
1
был в запасе
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Болтон
3 : 1
Вест Хэм
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Болтон
3
Вест Хэм
1
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Болтон
3 : 3
Манчестер Сити
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Болтон
3
Манчестер Сити
3
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Болтон
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2
Болтон
1
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Фулхэм
1 : 1
Болтон
72'
72'
72'
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Фулхэм
1
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
16:30
Болтон
0 : 2
Блэкберн
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Болтон
0
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Болтон
0 : 4
Челси
45'
45'
45'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Болтон
0
Челси
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
Показать все игры