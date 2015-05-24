Стивен Рид
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
185
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Астон Вилла
0 : 1
Бернли
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Астон Вилла
0
Бернли
1
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
02.05.2015 02 мая 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
был в запасе
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
Бернли
0 : 0
Тоттенхэм
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 0
Бернли
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Саутгемптон
2
Бернли
0
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
Бернли
1 : 0
Манчестер Сити
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Бернли
1
Манчестер Сити
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
04.03.2015 04 марта 2015 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 0
Бернли
04.03.2015 04 марта 2015 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Ливерпуль
2
Бернли
0
был в запасе
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
Бернли
0 : 1
Суонси
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Бернли
0
Суонси
1
был в запасе
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Челси
1 : 1
Бернли
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
1
Бернли
1
был в запасе
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Бернли
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
1
был в запасе
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 15:00
Бернли
2 : 2
Вест Бромвич
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Бернли
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Сандерленд
2 : 0
Бернли
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
2
Бернли
0
был в запасе
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
Бернли
2 : 3
Кристал Пэлас
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Бернли
2
Кристал Пэлас
3
был в запасе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Бернли
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Бернли
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 3
Бернли
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
минуты: 37' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Бернли
3
минуты: 37' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Бернли
0 : 1
Ливерпуль
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Бернли
0
Ливерпуль
1
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бернли
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Тоттенхэм
2
Бернли
1
был в запасе
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Бернли
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Бернли
0
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
Сток Сити
1 : 2
Бернли
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сток Сити
1
Бернли
2
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Бернли
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Бромвич
4
Бернли
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 17:00
Бернли
0 : 0
Сандерленд
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Бернли
0
Сандерленд
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур