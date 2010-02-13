Питер Энкельман
№1
Вратарь
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Команда
Сент-Джонстон
Возраст
44
Рост
188
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 15:00
Челси
4 : 1
Кардифф
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 15:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
4
Кардифф
1
был в запасе