Дэвид Бентли
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 18:00
Арсенал
0 : 1
Блэкберн
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 18:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Арсенал
0
Блэкберн
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала