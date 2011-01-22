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№0
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
Эвертон
2 : 2
Вест Хэм
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2
Вест Хэм
2
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 3
Арсенал
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Хэм
0
Арсенал
3
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
18:00
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкберн
1
Вест Хэм
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 1
Уиган Атлетик
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вест Хэм
3
Уиган Атлетик
1
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
20:30
Ливерпуль
3 : 0
Вест Хэм
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
20:30
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ливерпуль
3
Вест Хэм
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 0
Блэкпул
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0
Блэкпул
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Вест Хэм
2 : 2
Вест Бромвич
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
2
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
Бирмингем Сити
2 : 2
Вест Хэм
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Бирмингем Сити
2
Вест Хэм
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
19:30
Вест Хэм
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
19:30
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Вест Хэм
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вулверхэмптон
1
Вест Хэм
1
был в запасе
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Фулхэм
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
1
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 0
Тоттенхэм
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:45
Сток Сити
1 : 1
Вест Хэм
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Сток Сити
1
Вест Хэм
1
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
0
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 3
Болтон
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вест Хэм
1
Болтон
3
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур