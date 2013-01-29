Райан Нельсен
№17
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Манчестер Сити
29.01.2013 29 янв. 2013 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Хэм
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 15:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Тоттенхэм
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
02.01.2013 02 янв. 2013 ср 22:45
Челси
0 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
02.01.2013 02 янв. 2013 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
0
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
30.12.2012 30 дек. 2012 вс 19:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
Ливерпуль
30.12.2012 30 дек. 2012 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Фулхэм
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
25'
25'
25'
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
25'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Астон Вилла
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
Сандерленд
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Сандерленд
0
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
Саутгемптон
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 18:00
Сток Сити
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Сток Сити
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 16:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Рединг
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Рединг
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
Арсенал
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Арсенал
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Эвертон
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
3 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Бромвич
3
Куинз Парк Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 22:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Вест Хэм
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Тоттенхэм
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Челси
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур