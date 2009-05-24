Тугай (Тугай Керимоглу)
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
50
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
Блэкберн
0 : 0
Вест Бромвич
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 86'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Блэкберн
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 86' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Челси
2 : 0
Блэкберн
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
2
Блэкберн
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
Блэкберн
2 : 0
Портсмут
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Блэкберн
2
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
Манчестер Сити
3 : 1
Блэкберн
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
3
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Блэкберн
2 : 0
Уиган Атлетик
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Блэкберн
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:45
Ливерпуль
4 : 0
Блэкберн
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 14:45
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ливерпуль
4
Блэкберн
0
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 14:45
Блэкберн
2 : 1
Тоттенхэм
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 14:45
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Блэкберн
2
Тоттенхэм
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
14.03.2009 14 марта 2009 сб 18:00
Арсенал
4 : 0
Блэкберн
14.03.2009 14 марта 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
4
Блэкберн
0
был в запасе
11.03.2009 11 марта 2009 ср 23:00
Фулхэм
1 : 2
Блэкберн
11.03.2009 11 марта 2009 ср 23:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1
Блэкберн
2
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
04.03.2009 04 марта 2009 ср 23:00
Блэкберн
0 : 0
Эвертон
04.03.2009 04 марта 2009 ср 23:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Блэкберн
0
Эвертон
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 15:30
Халл Сити
1 : 2
Блэкберн
01.03.2009 01 марта 2009 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Халл Сити
1
Блэкберн
2
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Блэкберн
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 20:30
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Юнайтед
2
Блэкберн
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
Блэкберн
0 : 2
Астон Вилла
86'
86'
86'
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Блэкберн
0
Астон Вилла
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 18:00
Мидлсбро
0 : 0
Блэкберн
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 18:00
минуты: 43' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Мидлсбро
0
Блэкберн
0
минуты: 43' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 23:00
Блэкберн
2 : 2
Болтон
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 23:00
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Блэкберн
2
Болтон
2
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 18:00
Блэкберн
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Блэкберн
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 19:15
Блэкберн
2 : 2
Манчестер Сити
33'
33'
33'
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 19:15
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Блэкберн
2
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
Сандерленд
0 : 0
Блэкберн
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Сандерленд
0
Блэкберн
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 18:00
Блэкберн
3 : 0
Сток Сити
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Блэкберн
3
Сток Сити
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
Уиган Атлетик
3 : 0
Блэкберн
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Уиган Атлетик
3
Блэкберн
0
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 17 тур