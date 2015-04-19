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Коронавирус
Брэд Фридель
№24
Вратарь
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Команда
Возраст
50
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
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2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
Тоттенхэм
0 : 1
Астон Вилла
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Тоттенхэм
0
Астон Вилла
1
был в запасе
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:30
Бернли
0 : 0
Тоттенхэм
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
15:30
Тоттенхэм
0 : 3
Ливерпуль
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Тоттенхэм
0
Ливерпуль
3
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
Тоттенхэм
4 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Тоттенхэм
4
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 1
Тоттенхэм
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Хэм
0
Тоттенхэм
1
был в запасе