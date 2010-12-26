Даниэль Де Риддер
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
Вулверхэмптон
1 : 2
Уиган Атлетик
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вулверхэмптон
1
Уиган Атлетик
2
был в запасе