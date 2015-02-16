Нейл Килкенни
№8
Полузащитник
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Команда
Престон
Возраст
35
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.02.2015 16 февр. 2015 пн 22:45
Престон
1 : 3
Манчестер Юнайтед
65'
65'
65'
16.02.2015 16 февр. 2015 пн 22:45
минуты: 1' - 75'
Англия. Кубок, 5 раунд
Престон
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 75' / Англия. Кубок, 5 раунд