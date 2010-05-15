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Коронавирус
Оливье Капо
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Булонь
1 : 0
Ренн
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Булонь
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Гренобль
2 : 0
Булонь
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2
Булонь
0
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Булонь
0 : 1
Сент-Этьен
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Булонь
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
Булонь
3 : 3
Ницца
88'
88'
88'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
88'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Булонь
3
Ницца
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Сошо
0 : 3
Булонь
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сошо
0
Булонь
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
Булонь
1 : 2
Марсель
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Булонь
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
Ланс
3 : 0
Булонь
90'
90'
90'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3
Булонь
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Булонь
1 : 1
Тулуза
36'
79'
36'
79'
36'
79'
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
36'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Булонь
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
Булонь
2 : 0
Лорьян
20.03.2010
20 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 29 тур
Булонь
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 29 тур
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
Нанси
1 : 3
Булонь
13.03.2010
13 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нанси
1
Булонь
3
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 28 тур
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
Булонь
0 : 0
Лион
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Булонь
0
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 0
Булонь
27.02.2010
27 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
1
Булонь
0
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 26 тур
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
Булонь
0 : 2
Монпелье
23'
23'
23'
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 23 тур
Булонь
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Бордо
0 : 0
Булонь
26'
26'
26'
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0
Булонь
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 22 тур
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
23:00
Булонь
0 : 2
Валансьен
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
23:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0
Валансьен
2
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур