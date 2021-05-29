Себастьян Ларссон
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Халл Сити
Возраст
35
Рост
178
Вес
70
Получил прозвище «Биссен» – так его имя пытался произносить трехлетний брат.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.05.2021 29 мая 2021 сб 19:00
Швеция
2 : 0
Финляндия
58'
58'
58'
29.05.2021 29 мая 2021 сб 19:00
58'
минуты: 1' - 66'
Товарищеские матчи. Сборные, Май
Швеция
2
Финляндия
0
минуты: 1' - 66' / Товарищеские матчи. Сборные, Май