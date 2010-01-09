Мартин Тэйлор
№15
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
193
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 20:30
Бирмингем Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бирмингем Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 15:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Бирмингем Сити
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1
Бирмингем Сити
0
был в запасе