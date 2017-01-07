Стефен Келли
№12
Защитник
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Команда
Ротерхэм
Возраст
37
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Ротерхэм
2 : 3
Оксфорд
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Оксфорд
3
был в запасе