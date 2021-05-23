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Коронавирус
Гари Кэхилл
№24
Защитник
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Команда
Кристал Пэлас
Возраст
35
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Ливерпуль
2 : 0
Кристал Пэлас
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021
19 мая 2021
ср
21:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Арсенал
19.05.2021
19 мая 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Кристал Пэлас
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Кристал Пэлас
3 : 2
Астон Вилла
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
11.05.2021
11 мая 2021
вт
22:15
Саутгемптон
3 : 1
Кристал Пэлас
11.05.2021
11 мая 2021
вт
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Саутгемптон
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Кристал Пэлас
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Манчестер Сити
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
Кристал Пэлас
1 : 4
Челси
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
1
Челси
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
20:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Бромвич
90'
90'
90'
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:15
Тоттенхэм
4 : 1
Кристал Пэлас
35'
35'
35'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Тоттенхэм
4
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:15
Кристал Пэлас
0 : 0
Манчестер Юнайтед
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Фулхэм
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Кристал Пэлас
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон & Хов
1
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Бернли
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
3
был в запасе
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Лидс
2 : 0
Кристал Пэлас
37'
37'
37'
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Кристал Пэлас
25'
25'
25'
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
25'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вулверхэмптон
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:15
Манчестер Сити
4 : 0
Кристал Пэлас
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
4
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
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