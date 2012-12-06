Вилфред Баума
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Наполи
1 : 3
ПСВ
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Наполи
1
ПСВ
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
ПСВ
1 : 2
Днепр
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПСВ
1
Днепр
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
АИК
1 : 0
ПСВ
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АИК
1
ПСВ
0
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
ПСВ
1 : 1
АИК
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПСВ
1
АИК
1
был в запасе
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
ПСВ
3 : 0
Наполи
55'
55'
55'
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПСВ
3
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур