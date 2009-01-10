Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Мартин Лаурсен
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
43
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
15:45
Астон Вилла
2 : 1
Вест Бромвич
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 1
Астон Вилла
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
4 : 2
Болтон
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Астон Вилла
4
Болтон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Эвертон
2 : 3
Астон Вилла
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
2
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 0
Фулхэм
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
20:30
Астон Вилла
0 : 0
Манчестер Юнайтед
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур