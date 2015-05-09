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Томас Соренсен
№29
Вратарь
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Команда
Возраст
44
Рост
195
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
09.05.2015
09 мая 2015
сб
17:00
Сток Сити
3 : 0
Тоттенхэм
09.05.2015
09 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сток Сити
3
Тоттенхэм
0
был в запасе
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Суонси
2 : 0
Сток Сити
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Суонси
2
Сток Сити
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
Сток Сити
1 : 2
Бернли
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сток Сити
1
Бернли
2
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
16:30
Тоттенхэм
1 : 2
Сток Сити
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
16:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Тоттенхэм
1
Сток Сити
2
был в запасе
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Сток Сити
2 : 2
Вест Хэм
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Сток Сити
2
Вест Хэм
2
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
17:00
Саутгемптон
1 : 0
Сток Сити
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Саутгемптон
1
Сток Сити
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
18:00
Сток Сити
2 : 1
Суонси
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Сток Сити
2
Суонси
1
был в запасе
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
Сандерленд
3 : 1
Сток Сити
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Сандерленд
3
Сток Сити
1
был в запасе
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
22:00
Сток Сити
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сток Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:45
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
Сток Сити
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2
Сток Сити
2
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
Сток Сити
0 : 1
Лестер Сити
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сток Сити
0
Лестер Сити
1
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
Манчестер Сити
0 : 1
Сток Сити
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Сити
0
Сток Сити
1
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
Халл Сити
1 : 1
Сток Сити
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Халл Сити
1
Сток Сити
1
был в запасе
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
Сток Сити
0 : 1
Астон Вилла
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сток Сити
0
Астон Вилла
1
был в запасе