Тео Уолкотт
№32
Нападающий
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Команда
Саутгемптон
Возраст
32
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
был в запасе
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 1
Фулхэм
82'
82'
82'
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
82'
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Фулхэм
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 22:15
Саутгемптон
3 : 1
Кристал Пэлас
11.05.2021 11 мая 2021 вт 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Саутгемптон
3
Кристал Пэлас
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:15
Ливерпуль
2 : 0
Саутгемптон
08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:15
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Саутгемптон
1 : 1
Лестер Сити
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Саутгемптон
1
Лестер Сити
1
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
3 : 0
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 87'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 1' - 87' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
18'
18'
18'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
18'
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Саутгемптон
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон & Хов
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур