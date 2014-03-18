Эммануэль Эбуэ
№27
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2014 18 марта 2014 вт 22:45
Челси
2 : 0
Галатасарай
18.03.2014 18 марта 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 76'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Челси
2
Галатасарай
0
минуты: 1' - 76' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
26.02.2014 26 февр. 2014 ср 22:45
Галатасарай
1 : 1
Челси
26.02.2014 26 февр. 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Галатасарай
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала