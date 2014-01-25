Мануэль Альмуния
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
44
Рост
192
Вес
94
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 2
Уотфорд
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Манчестер Сити
4
Уотфорд
2
был в запасе