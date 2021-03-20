Джек Уилшир
№11
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Возраст
29
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:15
Борнмут
0 : 3
Саутгемптон
84'
84'
84'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Борнмут
0
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 22:00
Борнмут
2 : 1
Кроули Таун
24'
24'
24'
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 22:00
24'
минуты: 1' - 67'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Борнмут
2
Кроули Таун
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Кубок, 1/16 финала