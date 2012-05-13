Филиппо Индзаги
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
47
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
Милан
2 : 1
Новара
86'
86'
86'
13.05.2012 13 мая 2012 вс 16:00
86'
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2
Новара
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
17.03.2012 17 марта 2012 сб 20:00
Парма
0 : 2
Милан
17.03.2012 17 марта 2012 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0
Милан
2
был в запасе
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Милан
2 : 0
Лечче
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:00
Палермо
0 : 4
Милан
03.03.2012 03 марта 2012 сб 20:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0
Милан
4
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 22:45
Милан
1 : 1
Ювентус
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Ювентус
1
был в запасе
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
Чезена
1 : 3
Милан
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 17:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1
Милан
3
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:00
Удинезе
1 : 2
Милан
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1
Милан
2
был в запасе
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
Новара
0 : 3
Милан
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0
Милан
3
был в запасе
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
Аталанта
0 : 2
Милан
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
0
Милан
2
был в запасе
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:45
Фиорентина
0 : 0
Милан
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
0
Милан
0
был в запасе
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
Милан
4 : 0
Катания
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
4
Катания
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 21:45
Ювентус
2 : 0
Милан
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2
Милан
0
был в запасе
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 21:45
Милан
1 : 0
Чезена
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 21:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1
Чезена
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
Милан
1 : 1
Удинезе
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур